英股「收爐」年瀉12% 21世紀全部升幅化灰
2018年12月31日 21:01
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，英國股市2018年已「收爐」，報6,728點，微跌0.09%；總結全年累挫約12.4%，創2008年以來最大跌幅。值得留意的是，由於該股市1999年12月30日「收爐」報6,930點，即由2000年開始的整個21世紀、18年的累計漲幅已一掃而空。
目前投資者最擔心的是2019年3月29日「脫歐大限」之前，英國能否與歐盟達成協議。根據時間表，英國國會將在1月21日(周一)票決由首相文翠珊提議的脫歐議案。一旦遭否決，即有機會「硬脫歐」，一眾金融產品及債務將無法計價，勢必惹起金融市場大幅動盪。
另方面，法國CAC指數收市報4,730點，升1.11%；全年累跌13.5%。
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