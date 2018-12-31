韓大學畢業生就業率7年新低　分析：慘過97外匯危機時

南韓媒體引述一份調查顯示，當地有1/3大學和研究生畢業生仍處於未有就業的狀態。截至2017年底，畢業生就業人數按年減少1.16萬人，總數跌至33.78萬人。當中，大學畢業生就業率降至2017年底的66.2%，為2011年後首次跌穿67%水平；相對2016年底為67.7%。反映年輕人在就業問題上面臨困局。



報道指，韓國大學畢業生就業率自2014年開始出現升勢，由67%上升至2015年的67.5%，惟近年再度下滑。在已就業的畢業生中，參加職工醫療保險的比例為90.3%，較前一年的91.1%有所下降，自由職業者則達到6.4%，較前一年的5.8%上升。



上述《2017年高等教育機構畢業生就業統計調查》由該國教育部和教育開發院發表，在2016年8月至2017年2月期間，向大學和研究生院畢業生進行調查，涉及逾57萬人。



對於就業率下降，教育部解釋，主因是以造船業等特定行業為主力產業的地區就業困難所致。至於17個地區中，除濟州道之外，其餘16個地區的畢業生就業率都有所下滑。其中，蔚山降幅為3.1個百分點最慘、慶北及慶南分別跌2.7個百分點及2.6個百分點。



有分析稱，現在我們所感受到的青年就業困難情況，比1997年外匯危機時還要嚴重，而且預計來年的情況會繼續惡化。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm