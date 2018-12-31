財經評論：內地經濟再響警　最怕劣勢延至2019年

每逢新一年來到，主觀願望當然想萬象更新，惟客觀現實依舊殘酷。內地在2018年最後一日公布了12月製造業採購經理指數，為2016年7月以來首次跌穿50的盛衰分界線，反映貿易戰影響逐漸浮現，經濟前景確實轉差，亦意味着2018年第4季經濟難有驚喜，惡劣情況勢延續至2019年。



上述指數主要是衡量每個月的工業產出、新訂單、新出口訂單、存貨、供應商發貨、就業及製造成本投入的價格，為整體經濟的前瞻指標。若細緻地看，12月無論是新訂單、新出口訂單及進口指數，全部均處於盛衰分界線以下，預示着不論是內地還是海外市場，整體需求下跌壓力正在加大，情況未許樂觀。



對上一次該指數處於收縮期是2015年8月至2016年2月，當時內地實施了一系列措施穩住了經濟，美國聯儲局亦因擔心中國因素而暫停加息，歐洲央行更在不久前的時間落實了大規模放水政策。足見當年中國經濟能渡過難關，外部因素也是原因之一；惟目前不同的是，美國聯儲局12月再次加息，歐洲央行2019年1月1日起也停止放水了，內地則因債台高築及要捍衞人民幣匯價，很難顯著地放水救市。



事實上，內地近期公布的數據已反映受到貿易戰拖累。舉例來說，2018年11月工業企業利潤出現2015年12月以來首次收縮；11月整體國企盈利倒退；11月出口增幅由之前的高雙位數大跌至僅5.4%。



難怪美國總統特朗普近期風騷地吹噓說：「中國經濟有麻煩，全因為我。」同時聲稱過去多月對華徵稅已達成果，美國經濟反而未受壓力。姑勿論他的言論正確與否，惟明顯地看到中美貿易戰是誰佔上風！否則面對着如此嘲諷的口脗，中國無理由不作對抗。



事到如今，雖然中美雙方同聲透露，貿易談判有「積極」進展，惟就算最終能握手言好，已被破壞的經濟及互信關係真的能復原嗎？恐怕只要經濟復原，或任何一方找到新的增長模式，往後全球局面只會更趨向「兩極化」，恐印證2018年是全球分道揚鑣的一年，「一體化」只會慢慢衰落。一旦如此，結果如何乃未知數。



目前數據擺在眼前，中國經濟確實陷入困難之中，當下首要穩住的固然是近14億人的「吃飯問題」。2019年來臨，中央將落實一系列減稅措施，無論是個人或企業均會受惠，再加上中美貿易戰有望緩和，在內外皆有利好消息下，寄望新年新氣象能如願以償。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/