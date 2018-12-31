夜市UPDATES：道指漲逾250　港股「黑期」靠穩

美股2018年「收爐日」正式展開，市場憧憬下周一(1月7日)中美貿易談判有突破，美股早段上揚。道指報23,321點，升259點；標指升17點，報2,503點；納指報6,634點，升50點。



港股方面，俗稱「黑期」新加坡港股場外期指現報25,830點，稍低於周一(12月31日)現貨收市25,845點；恒指夜期則已「收爐」。



●歐股已「收爐」 市場睇實英國

歐股已提早收市迎接2019年。其中，英國股市2018年最後一日收報6,728點，微跌0.09%；總結全年累挫約12.4%，創2008年以來最大跌幅。值得留意的是，由於該股市1999年12月30日「收爐」報6,930點，即由2000年開始的整個21世紀、18年的累計漲幅已一掃而空。



目前投資者最擔心的是2019年3月29日「脫歐大限」之前，英國能否與歐盟達成協議。根據時間表，英國國會將在1月21日(周一)票決由首相文翠珊提議的脫歐議案。一旦遭否決，即有機會「硬脫歐」，一眾金融產品及債務將無法計價，勢必惹起金融市場大幅動盪。外國傳媒較早前報道，有國會議員建議，一旦1月21日議案遭否決，政府可將「大限」推遲至7月，以免金融市場失控。



另方面，法國CAC指數收市報4,730點，升1.11%；全年則累跌13.5%。



●蘋果公司2019年或大翻身

個股方面，有分析指出，蘋果公司(Apple Inc.)股價經歷了2018年失望的第4季後，可能在2019年整年「升到你唔信」！回顧2016年5月，當時該公司股價由52周新高累挫33%，惟之後的12個月大幅上升75%。目前該公司股價正正由今年10月歷史高位累瀉33%。



金融機構Piper Jaffray首席市場技術分析師Craig Johnson表示，近期蘋果公司股價大跌，正正令人回想起2016年，現時可能是趁低買入的良機，因該股2019年預測市盈率已跌至僅12倍大右，股息率約2厘，有真實的反彈潛力。



由於該股是美股3大指數的重磅股，一旦如此，或許美股表現也會喜出望外。





【22:33】美股2018年最後一個交易日，受到中美貿易談判取得進展的消息提振，道指早段漲202點，至23,265點；納指漲64點，至6,649點；標指升16點，至2,502點。



傳亞馬遜計劃擴大高級超市Whole Foods的網絡，股價早段升1.55%，至1,501美元。

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