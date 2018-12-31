世界銀行警告：全球經濟邁向「黑色十年」

即將踏入2019年，市場人士仍以悲觀迎接！外國傳媒報道，世界銀行經濟學家Franziska Ohnsorge警告，全球經濟將進入「黑色十年」！未來十年將是自上世紀90年代該行開始收集相關數據以來，經濟潛在增速最慢的十年，可能對投資者和借款者產生嚴重影響。



隨着各國央行逐步退出「放水」行列，該行預計，發達國經濟體2019年經濟增長將從2018年的2.2%放緩至2%，到2020年更進一步轉弱至1.7%。由於經濟前景轉差，金融市場無序波動的可能性亦會隨之增加。



個別地區方面，歐元區2018年經濟預期增速為2.1%，到2019年放緩至1.7%，並在2020年下滑至1.5%。



日本經濟2018、2019、2020這3年增速料分別為1%、0.8%和0.5%，也是愈來愈弱。中國經濟2018年料能增長6.5%，惟2019及2020年則放緩至6.3%。

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