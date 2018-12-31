再有未錄盈利生科股來港　盟科醫藥申主板上市

再有未錄得盈利的生物科技公司申請於主板上市，最新一家是盟科醫藥(MicuRx Pharmaceuticals, Inc.)，富瑞為保薦人。



初步招股文件顯示，該公司於2007年成立，專研多重耐藥(MDR)「超級細菌」感染的抗菌素療法，於美國和中國有科學家團隊，現時4條研發管線全部未商業化，最快1條預計也要在2020年第4季有機會商業化。



文件又披露，盟科2017年虧損按年擴大1.66倍至6,550.01萬美元(約5.1億元)。2018年首8個月虧損則按年擴大43.8%至6,404.24萬美元(約4.99億元)，主要是收入按年下跌27.89%至僅9.88萬美元之際，期內研發開支及行政開支，按年分別大漲71%及199.18%，至1,267.96萬美元及500.7萬美元。



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