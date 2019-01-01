回顧與展望：成也股市敗也股市　全球富豪身家劇變

2018年已成過去，美國總統特朗普主政第2個年頭，似乎沒有首年的順利，中期選舉失去穩控兩院的優勢，大型稅務改革效益減退，經濟出現疲態。同時，中美貿易談判結果未明，聯儲局又繼續加息不利經濟，致使美股見頂回落甚至出現「熊」蹤。投資信心急轉直下，反轉環球金融市場。年內全球富豪排名雖未有太大變動，但身家差距擴大，且紛由高位回落。



電子商貿巨擘亞馬遜(Amazon)創辦人及行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)，繼2017年超越微軟(Microsoft)創辦人蓋茨(Bill Gates)成為全球首富後，去年繼續穩坐首富寶座。



根據截至去年12月28日《福布斯》實時全球富豪榜，貝索斯的身家已突破了1,000億美元(下同)，按年增加235億元至1,228億元，較居於富豪榜次位的蓋茨的財富高出297億元，成功再度冧莊！



兩位老友記──蓋茨及有「美國股神」之稱的巴菲特(Warren Buffett)，分別繼續佔據全球富豪榜的第2及第3位置，前者的財富按年增加22億元至931億元，後者按年下跌22億元至831億元。排第4位的是被喻為名牌教父的伯納德(Bernard Amault)，按年排名躍升了2級，身家增至677億元。



伯納德為法國Louis Vuitton母企路易威登集團(LVMH)的主席兼行政總裁。



排第6位的全球富豪乃來自西班牙時裝集團的Zara老闆奧爾特加(Amancio Ortega)，財富達576億元，惟按年計財富倒退逾2成，按年排名跌了2級。



社交平台Facebook的創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)，去年可謂行衰運，其身家由前年的超過700億元，降至只有499億元，足足唔見3成，其首富排名由前年的第5位跌至去年的第8位。



事緣劍橋分析公司濫用Facebook用戶數據，干預美國大選等事件，Fb被指沒有妥善保護用戶的數據和隱私，英國更針對Fb用戶隱私安全的問題進行了一場聽證會。另公司又被指僱用政治顧問公司抹黑批評者，總之是非不斷！



總括而言，全球富豪榜首3位，仍由美國3大富豪冧莊，可惜自去年第4季美股見頂回落，道指蒸發全年升幅並倒跌，山雨欲來，會否意味着2019年全球財富又再醞釀1次大洗牌呢？



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