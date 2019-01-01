東方日報B1：港股2018年累挫13% 今年勢更難玩

中美元首日前通電話後，市場再次憧憬兩國貿易糾紛緩和，恒生指數於2018年最後一個交易日顯著做好。然而，總結去年全年，恒指累瀉逾13%，創7年最差表現。期內港股市值蒸發近4.09萬億元，相當每名股民帳面勁蝕約181萬元。展望2019年，分析認為港股仍是「難玩」的一年，情況未許樂觀。



港股周一只有半日市，恒指高開228點後，漲幅一度擴至412點，高見25,916點，其後升幅收窄，全日升341點，報25,845點。國企指數則收市升132點，報10,124點。全日總成交約329億元，沽空金額約49億元，沽空比率為14.95%。



銀行股為大市上揚主要動力來源，工商銀行(01398)升2.38%，滙豐控股(00005)及建設銀行(00939)分別升1.65%及1.57%。子公司高層疑因「炒燶」原油而被停職的中國石油化工(00386)，股價反彈3.33%，收報5.59元。



另外，港股美國預託證券（ADR）早段普遍偏軟，滙控報64.53元，較港收市低0.27元；騰訊控股（00700）報313.25元，低0.75元。相當於恒指跌56點。



雖然港股周一暫時顯著反彈，但恒指12月份累跌2.49%，全年多達九個月錄得單月下跌，為1974年之後最多！單計2018年第4季則累跌6.99%，為2015年第3季之後最傷。恒指全年盤中高低位相距8,943點，亦為2009年之後最「Chok」。



藍籌股方面，華潤置地(01109)憑去年逆市累漲超過30%稱冠，其餘錄得雙位數升幅者，按表現依次只有申洲國際(02313)、中華煤氣(00003)、太古A(00019)和中電控股(00002)。2018年多達76%恒指成分股下跌收場，當中瑞聲科技(02018)以累瀉超過67%為表現最差藍籌。國指成分股方面，表現最佳成分股乃東江水供應商粵海投資(00270)，最差則為眾安在綫(06060)。



股壇老行尊、中潤證券主席蔡陳葆心坦言，港股2019年市況「唔多健康」，不排除進一步尋底，寄語投資者「見步行步」，切勿太進取或借錢炒股。不過，中電和煤氣2018年逆市做好，反映港股危中仍有機，「識玩嘅，傳統股唔見得有問題」，股息率達5、6厘的股份可以持有，「又好似滙控咁，跌到咁低咪當擺喺銀行度收息，咁咪無問題囉」。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪指，港股今年仍會大波動，恒指高位充其量僅28,000點，上半年恐會跌穿24,540點的2018年盤中低位。他較看好5G概念股、基建股及房託基金(REITs)，惟騰訊恐繼續浮浮沉沉，因為市場要觀望遊戲審批、以及經濟對廣告業務的影響。



此外，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒預期，港股上半年恐下試22,000點，但屆時應見底，因市盈率會處於歷史低位，政府勢加碼刺激經濟，全年不會像2018年差，有撈底機會。



他又稱，港股今年應以基建股「做膽」，而科技發展不會因經濟增長放緩等負面消息停下來，因此包括騰訊在內的主要科網股，「跌多浸」後或有資金重新追捧。



交通香港首席經濟師及策略師羅家聰認為，恒指年初極其量反彈至27,000點之後，或下試甚至跌穿20,000點，下半年則於20,000點關附近整固。

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