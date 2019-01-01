回顧與展望：內地科企大亨上位

去年環球經濟及股市表現由盛轉衰，內地滬綜指由2018年初高位3,587點回落至低位僅2,449點，累跌逾3成。港股恒指同期表現雖略為跑贏A股，但累跌幅度亦有兩成六，不少中資股市值大跌，故見不少內地富豪身家都大縮水！



據《福布斯》2018年中國富豪榜顯示，首10大富豪總財富由2017年約1.7萬億元(人民幣‧下同)減至去年約1.48萬億元，跌幅達一成三。其中，中國恒大(03333)董事局主席許家印身家縮水幅度於富豪榜中稱冠，其財富由前年的2,813億元跌至去年的2,125億元，蒸發近兩成半或688億元，排名由第1位跌至第3位，失去中國首富寶座。



去年內房產業繼續受到調控，內房股股價受壓，與前年的凌厲升勢可謂背道而馳。例如中國恒大去年股價由高位最多累跌達四成。另外兩位從事地產業的10大富豪，還有大連萬達集團的王健林及碧桂園(02007)的楊惠妍，兩人的身家亦分別縮減102億及190億元。不過，兩人排名按年未有變動，仍分佔中國富豪榜第4位及第6位。



雖然，最近內地採取多項措施穩經濟，去槓桿變成穩槓桿，更有個別城市房地產市場出現「鬆綁」傳聞。縱使當局會維持相對充裕的市場流動性，以防範金融體系風險，但相信不會因為要穩經濟而大手放鬆內房調控，以免功虧一簣。



此外，中美貿易談判尚不明朗，內地穩經濟風險存在，難料人民幣今年會否「破七」，經濟增長「保六」亦存挑戰，資產價格表現未許樂觀，故一眾房企老闆的身家在今年可能會再度縮水！



執掌「股王」騰訊控股(00700)的馬化騰去年的身家亦大縮水，個人財富由前年的2,581億元跌至去年的2,263億元，跌幅逾一成二，但排名不變，仍為中國第2大富豪。



其身家大削的原因離不開騰訊的股價表現，先有南非大股東大手減持，繼而有內地暫停網絡遊戲審批，影響其主要業務，以致股價備受沽壓，去年累跌47%，市值失守3萬億港元。



為應對國策變化，適逢去年是騰訊成立廿周年，集團宣布進行架構重組，並由消費互聯網向產業互聯網轉型。且看此策略轉向，能否助其重振聲威！



互聯網及高科技產業多災多難，可幸仍有新經濟企業能突圍而出，成功上市吸金。雷軍旗下的智能手機製造商小米集團(01810)去年7月在港上市，成為香港首隻同股不同權股份。



儘管上市後股價表現未盡如人意，但雷軍財富仍大增逾八成至821億元，排名由25位一口氣躍升至11位。另外，美團點評(03690)創辦人王興，今年亦借新股上市機會，身家增至351億元人民幣，成功進軍第37位。



內地傳統科網企業去年表現黯然失色，但當中卻有兩家遠赴美國上市的科網新貴，令市場人士眼前一亮，那就是去年7月和9月，先後登陸納斯達克市場的內地電商平台拼多多以及內地資訊閱讀平台趣頭條。兩家公司均是成立不到3年，就能火速在境外上市。由於上市關係，拼多多創始人黃崢身家達776億元，躋身富豪榜第12位。



趣頭條聯合創始人譚思亮，身家雖未入富豪榜前列，但其持股總值17億美元(約116.7億元人民幣)，亦算是去年一夜間進身億萬富豪行列的表表者。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/

二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/