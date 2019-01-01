美股收市：道指升265點　惟全年表現慘淡

美股2018年最後一個交易日，受到中美貿易談判取得進展的消息提振，三大指數收市做好。道指收報23,327點，升265點或1.15%；標指收報2,506點，升21點或0.85%；納指收報6,635點，升50點或0.77%。



總結2018年，道指、標指、納指分別累跌約5.6%、6.2%和3.9%，均為10年來最大年度跌幅。



單計12月份，道指和標指分別累跌約8.6%和9.1%，齊創自1931年經濟大蕭條以來最差的12月表現。納指全月則累跌約9.4%。



展望後市，美國共同基金奧本海默(Oppenheimer)首席投資策略師John Stoltzfus表示，股市在第四季下跌主要由於「技術因素和算法交易」，而不是經濟和企業基本面的惡化，預期2019年美股將會反彈，預測標指升至2,960點，潛在升幅約18%。



不過，據報世界銀行經濟學家Franziska Ohnsorge警告，全球經濟將進入「黑色十年」！未來十年將是自上世紀90年代該行開始收集相關數據以來，經濟潛在增速最慢的十年，可能對投資者和借款者產生嚴重影響。

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