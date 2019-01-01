2019投資勝經：恒指去歲累挫13%　今年仲難玩

中美元首日前通電話後，市場再次憧憬兩國貿易糾紛緩和，恒生指數於2018年最後一個交易日顯著做好。然而，總結去年全年，恒指累瀉逾13%，創七年最差表現。期內港股市值蒸發近4.09萬億元，相當每名股民帳面勁蝕約181萬元。展望2019年，分析認為港股仍是「難玩」的一年，情況未許樂觀。



股壇老行尊、中潤證券主席蔡陳葆心坦言，港股一九年市況「唔多健康」，不排除進一步尋底，寄語投資者「見步行步」，切勿太進取或借錢炒股。不過，中電和煤氣一八年逆市做好，反映港股危中仍有機，「識玩嘅，傳統股唔見得有問題」，股息率達5、6厘的股份可以持有，「又好似滙控咁，跌到咁低咪當擺喺銀行度收息，咁咪無問題囉」。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪指，港股今年仍會大波動，恒指高位充其量僅28,000點，上半年恐會跌穿24,540點的一八年盤中低位。他較看好5G概念股、基建股及房託基金(REITs)，惟騰訊恐繼續浮浮沉沉，因為市場要觀望遊戲審批、以及經濟對廣告業務的影響。



此外，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒預期，港股上半年恐下試22,000點，但屆時應見底，因市盈率會處於歷史低位，政府勢加碼刺激經濟，全年不會像一八年差，有撈底機會。



他又稱，港股今年應以基建股「做膽」，而科技發展不會因經濟增長放緩等負面消息停下來，因此包括騰訊在內的主要科網股，「跌多浸」後或有資金重新追捧。



交通香港首席經濟師及策略師羅家聰認為，恒指年初極其量反彈至27,000點之後，或下試甚至跌穿20,000點，下半年則於20,000點關附近整固。

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