2019投資勝經：日圓強勢可持續　料上衝107

在剛過去的2018年，環球金融市場異常波動，反而令避險貨幣日圓成為大贏家。日圓兌每美元去年升約2.4%，是全球十隻主要貨幣(G10)中表現最好，並連升三年，創2004年以來最長升浪。展望2019年，外匯分析員仍看好日圓走勢，估計日圓年底可升至107兌每美元， 即有2.6%潛在升幅，或每百日圓升至近7.32港元。



綜觀各主要貨幣去年表現，英國脫歐不明朗及意大利預算危機分別令英鎊及歐元受壓，英鎊全年累跌約5.36%，歐元挫4.66%。英鎊及歐元周一美國早段分別報1.2811美元及1.1466美元。歐元今日誕生廿周年，與面世時兌1.14美元相比，幾乎原地踏步。



此外，中美貿易戰和商品價格大冧，亦大幅推低澳元及加元匯價，前者去年累挫約9.8%至70.64美仙，是G10貨幣中表現最劣。反觀，日圓在10月見底後，因其避險性質而上月備受追捧，周一美國早段報109.83兌每美元。



據外電調查指，分析員平均僅料日圓今年底升至109兌每美元。巴克萊外匯及新興市場宏觀策略研究主管巴思認為，從長期歷史角度，日圓現時頗為被低估，雖然日圓升至107的預測，升幅並不大，但已跑贏其他貨幣。



另外，華爾街匯商策略員普遍看淡美元2019年表現，理由是貨幣政策轉向將利好其他貨幣，包括歐元，但美國商品期貨交易委員會數字顯示，炒家押注美元上升的好倉數目，處於高水平。瑞銀相信美元未來將貶值，因歐洲和日本的貨幣政策正開始正常化。

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