2019投資勝經：熱錢湧入避險資產　黃金升勢料未完

美股2018年10月初見頂後急轉直下，資金開始湧入避險資產，令一直受壓的黃金於第四季出現大反撲。現貨金價第四季漲7.45%，美國周一早段報每安士1,279.6美元，續徘徊半年高位。儘管金價去年全年仍跌約1.79%，為2015年後首次下跌，但分析員認為金價反彈有餘未盡。外電調查顯示，他們平均預測2019年底升至1,325美元，意味有約3.5%潛在升幅。



其他貴金屬近期走勢亦凌厲，現貨銀周一衝上每安士15.545美元的8月以來高位，鈀金上月更逼近紀錄新高。IG Asia認為金價一九年仍有上升空間，理由是美國聯儲局可能會放慢收緊步伐。事實上，最近交易所買賣基金(ETF)的黃金持倉量正不斷增加，顯示投資者對金價的信心增強。



不過，整體商品市場去年表現差強人意，涵蓋22種商品期貨的彭博商品指數上月曾跌至2016年4月後新低，全年挫約12%，是8年內第六度向下。當中，最大輸家之一是石油，紐約期油全年挫逾兩成，2015年來首次回落。市場憂慮環球經濟放緩將打擊工業金屬需求，拖累紐約期銅去年跌約18%。



紐約期油10月初從4年高位急插，全季瀉約38%，美國周一早段報每桶45.74美元，升0.93%，布蘭特期油報53.85美元，漲3.16%。



惟外電調查顯示，石油分析員料布蘭特期油今年將反彈至70美元，即較現水平高出近三分之一，主要是認為石油輸出國組織(OPEC)最近減產行動對解決供應過剩發揮作用。

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