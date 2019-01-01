2019投資勝經：港元存款息年結後勢回落

港元隔夜拆息於2018年最後一個交易日，創逾11年新高，報4.6厘，反映銀行於同業拆借市場積極拆借跨年資金以「粉飾櫥窗」。分析認為，對於穩陣一族而言，港元定期存款利率及拆息已觸頂，年結過後踏入今年初會回落。



事實上，銀行界近月群起調高港元定期存款利率爭奪資金，四大行一年期的存息普遍高於兩厘水平，進一步貼近中小型銀行水平，惟年結過後高息存款或不再復見。據香港金融管理局最新數據，11月港元存款減0.5%至6.69萬億元。



財資市場公會資料則顯示，周一除了隔夜拆息按日抽高1.76厘，其他期限的拆息定價率先回落，當中一個月期息連跌六個交易日，低見2.24厘。市場人士預計，農曆新年前一個月期拆息或低見1.5厘。



此外，2018年11月份香港銀行業年率化貸款增長1.4%，終止連續四個月陷於萎縮的情況，若以去年首11個月計，年率化貸款增長為4.4%。



至於離岸人民幣匯率於周一亞洲時段報6.8772兌每美元，儘管按日僅微跌3點子，全年計則貶值5.62%。金管局公布，11月份香港人民幣總資金池為6,620.23億元人民幣，較2017年同期增加6.87%。

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