2019投資勝經：樓價連跌四個月冧逾7%　小陽春難現

樓價愈跌愈急。差餉物業估價署公布2018年11月私人住宅售價指數，按月勁挫3.5%，創10年以來單月最大跌幅，並連跌四個月，累挫7.2%。有專家估計，2019年農曆新年未必會再現小陽春，全年樓價料大跌。



據該署臨時數字，去年11月私宅售價指數報366.3點，創去年2月後最低。因同年上半年樓市升勢強勁，該指數首11個月仍升3.86%，但相對2017年同期12.94%的增長，已少約9.08個百分點。



中小型單位價格插得最快。該類實用面積1,075方呎或以下單位，2018年11月售價指數報369.1點，按月再挫約3.58%。



若以分區上車細戶分析，港島區面積431方呎以下細戶跌勢最急，按月跌約6.1%，呎價約16,049元。以面積430方呎計，平均售價約690萬元，跌穿七球關口。



另外，租金指數連升9個月的強勢告終，按月跌約0.76%至195.9點，去年首11個月升約4.48%，較2017年同期升幅少3.35個百分點。



紀惠集團行政總裁湯文亮認為，去年下半年以來，市場劈價不絕，樓市已明顯下調，但另一個反映二手樓價走勢的代理數據，上月底比高峰期只回落約6.5%，全年還有5.6%升幅，反映差估署指數概括比較全面，可信性較高。



他亦相信今年首季買賣難望回勇，樓價會繼續跌，下調幅度約7至8%，次季會有少少反彈，下半年再跌約10%，全年則挫15%。



資深測量師張翹楚亦估計，今季樓價仍會下跌，但跌幅收窄。



事實上，市場仍不斷錄得劈價或低價成交，利嘉閣陳嘉興表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居2座中層H室三房銀主盤，實用面積548方呎，減價50萬元後，以470萬元沽，呎價8,577元。資料顯示，同座低層實用面積552方呎同室單位，去年7月以呎價10,688元售。



中原馮澤源則稱，沙田希爾頓中心C座中層4室售472萬元，為半年來首跌穿五球。

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