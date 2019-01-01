【2019投資勝經】瞻前顧後　股匯金樓全方位預測

2018年金融市場經歷異常動盪。中美爆發貿易戰、歐洲政局危機，引致股、匯、金、樓，以至商品市場受不同程度影響。專家展望2019年，估計美股經歷破紀錄波動後，今年可望迎來大反撲，相反港股則更難玩，最悲觀睇跌至二萬點。在美國貨幣政策逆轉下，日圓將續發揮避險功能而在匯市中跑贏。



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【恒指去歲累挫13% 今年仲難玩】

中美元首日前通電話後，市場再次憧憬兩國貿易糾紛緩和，恒生指數於2018年最後一個交易日顯著做好。然而，總結去年全年，恒指累瀉逾13%，創七年最差表現。期內港股市值蒸發近4.09萬億元，相當每名股民帳面勁蝕約181萬元。展望2019年，分析認為港股仍是「難玩」的一年，情況未許樂觀。



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【日圓強勢可持續 料上衝107】

在剛過去的2018年，環球金融市場異常波動，反而令避險貨幣日圓成為大贏家。日圓兌每美元去年升約2.4%，是全球十隻主要貨幣(G10)中表現最好，並連升三年，創2004年以來最長升浪。展望2019年，外匯分析員仍看好日圓走勢，估計日圓年底可升至107兌每美元， 即有2.6%潛在升幅，或每百日圓升至近7.32港元。



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【熱錢湧入避險資產 黃金升勢料未完】

美股2018年10月初見頂後急轉直下，資金開始湧入避險資產，令一直受壓的黃金於第四季出現大反撲。現貨金價第四季漲7.45%，美國周一早段報每安士1,279.6美元，續徘徊半年高位。儘管金價去年全年仍跌約1.79%，為2015年後首次下跌，但分析員認為金價反彈有餘未盡。據外電調查顯示，他們平均預測2019年底升至1,325美元，意味有約3.5%潛在升幅。



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【港元存款息年結後勢回落】

港元隔夜拆息於2018年最後一個交易日，創逾11年新高，報4.6厘，反映銀行於同業拆借市場積極拆借跨年資金以「粉飾櫥窗」。分析認為，對於穩陣一族而言，港元定期存款利率及拆息已觸頂，年結過後踏入今年初會回落。



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【樓價連跌四個月冧逾7% 小陽春難現】

樓價愈跌愈急。差餉物業估價署公布2018年11月私人住宅售價指數，按月勁挫3.5%，創10年以來單月最大跌幅，並連跌四個月，累挫7.2%。有專家估計，2019年農曆新年未必會再現小陽春，全年樓價料大跌。



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