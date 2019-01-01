樓價UPDATES：曉峰園減價盤　放賣1個月沽出

樓價趨跌，二手減價盤的市場承接力普遍較強，青衣曉峰園兩房單位，放售約1個月，降價約50萬港元即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●灣仔尚翹峰2座低層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，業主企硬以一口價2.85萬元租出，實用呎租63.2元。



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九龍區



●奧運站帝柏海灣2座高層C室，實用面積794方呎，三房間隔，望煙花海景，原以2,000萬元放盤，減至1,850萬元易手，減價150萬或近8%，實用呎價23,300元。



●奧運站浪澄灣2座低層C室，實用面積805方呎，三房間隔，以3.8萬元租出，實用呎租47元。



●將軍澳天晉IIIB 1B座高層G室，實用面積365方呎，一房間隔，以660萬元成交，實用呎價18,082元。



●奧運站君滙港3座中層E室，兩房間隔，實用面積478方呎，月租2.2萬元，實用呎租46元。



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新界區

●青衣曉峰園2座高層C室，實用面積558方呎，兩房間隔，原叫價800萬元，減約50萬元或約6.3%，最終以750萬元沽出，實用呎價13,441元。



●天水圍嘉湖山莊樂湖居2座中層H室，實用面積549方呎，三房間隔，屬銀主盤，以470萬元獲承接，屬近期新低價。



●葵涌豐寓高層G室，實用面積398方呎，兩房間隔，以月租1.8萬元租出，實用呎租45元。



●天水圍栢慧豪廷8座低層H室，實用面積503方呎，兩房間隔，放租1星期，以1.22萬元租出，實用呎租24.3元。

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