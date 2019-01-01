華爾街漠視「聖誕升浪」　真正考驗兩周後開始

外國傳媒報道，由於2018年聖誕假期後美股成交量低迷，令不少華爾街人士對上周及周一(12月31日)的反彈市不以為然，預料真正的市況在2019年才顯現。



金融集團Jefferies股票策略師Steven DeSanctis呼籲，投資者不要在僅僅一、兩天的反彈就採取行動，必須認真看看整體基本因素。由於企業將在1月第二周開始公布業績，屆時才是真正的考驗。(註：美企將自1月14日起公布業績，並從華爾街大型銀行開始)



根據數據機構FactSet統計，華爾街分析員已將2019年整體美企盈利預測削至個位數增幅長，較2018年的21%增長大幅放緩。由於估值下降，標指目前的預測市盈率已跌至14.62倍，為2014年10月以來最低。



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