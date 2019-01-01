新地大型商場聖誕新年假期旺丁旺財

聖誕及新年向來是零售黃金檔期，帶動大型商場旺丁又旺財。其中新鴻基地產(00016)旗下將軍澳東港城及上水廣場等12大商場，於除夕(12月31日)單日共錄171萬人流，營業額達約1億港元，按年顯着上升25%及23%。



新鴻基地產代理租務部總經理鍾秀蓮表示，為配合上述商場跨年倒數活動，部分商戶延長營業時間，方便市民消費。近日天氣轉冷，節日氣氛濃厚，加強了市民的消費意欲，食肆及服飾商戶尤其受惠。



同系沙田新城市廣場亦相當旺場，該公司租務部助理總經理許嘉雯小姐稱，預計商場在元旦日(1月1日)延續消費勢頭，人流將較去年同期上升8%，而營業額料有雙位數字增長。



此外，信和置業(00083)旗下屯門市廣場亦在聖誕及新年假期舉行連串慶祝活動，公司租務部總經理畢嘉浩指出，商場斥約1,500萬港元作聖誕宣傳推廣，最近兩個周末連同聖誕及新年假期共11天期間，錄得接近430萬人流，較去年同期上升15%，並預期去年12月份的營業額，按年有約16%增長。



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