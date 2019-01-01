2019年最爆演說！特朗普：我做嘢你哋去玩　但唔怪你哋

2019年伊始，各地元首都會按慣例發表演說，美國總統特朗普當然不例外，其在社會媒體Twitter帳戶上載了歷時近兩分鐘的片段，惟用語依舊「出位」。



他在片段的第11秒左右「爆肚」說：「當我正在白宮工作的時候，你們(泛指民主黨人)今晚在外邊開派對，但我不怪責你們。好好享受吧！我們將會經歷偉大的一年，有一個真真正正快樂的一年。」



事實上，特朗普在2018年12月31日不斷在Twitter發表有關「邊境牆」的留言，有美國媒體直言，這反映他確實「孤單」。



作為「自信十足」的總統，特朗普提及：「我要告訴你們的是，過去歷屆美國政府取得的成就，都不如特朗普政府過去兩年取得的，我對此非常自豪...我們的經濟很好，經過許多年後，工資上漲了，人們賺的錢多了，可以打一份工，也可以打第二、第三份。我們正簽署新的協議，與墨西哥、加拿大、南韓...人們都說這是不可能的。」



他最後說：「祝大家新年快樂，請享受新的一年及下一年。然後，繼續享受之後的4年。一切將會變得美好。」

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