三星季度盈利恐跌破14萬億韓圜　唔關Note9事！

南韓媒體引述市場分析指，三星電子或終止連續六個季度盈利保持在14萬億韓圜以上的紀錄，但主因並非智能手機的市場份額持續被蠶食，而是受累於存儲晶片業務倒退。



全球最大存儲晶片供應商三星電子將於1月8日公布2018年第四季度業績的初步統計數據。市場預測三星電子期內整體銷售額約為63.83萬億韓圜，盈利約為13.97萬億韓圜，分別按年減少3.2%及7.6%。



但全年計，該公司仍可能創下史上最高紀錄，銷售額和盈利也將分別達到248.33萬億韓圜和62.06萬億韓圜。



分析認為，三星電子季績下跌，主要是半導體行業的景氣有所下降。在2018年首3季中，半導體貢獻了集團整體盈利79%之多，但隨着下半年存儲晶片價格不斷下滑，及年末各大客戶紛紛清理庫存，預料相關盈利會由2018年第三季度的13.7萬億韓圜下降到第四季度的8.5萬億韓圜。



分析同時預計，直到明年上半年，三星電子的業績增長勢頭都難以恢復，因為是半導體繁榮周期是否已經結束難以判斷，以及受累於全球經濟增速放緩和中美貿易糾紛長期持續等不確定因素。

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