兩大巨頭插旗爭市場　Netflix今年內憂外患

近期股價逐步在高位回落的串流視頻巨頭Netflix，2019年勢面臨更大挑戰。據報華納(Warner Bros.)及迪士尼(Disney)都會於今年各自推出旗下的串流視頻平台「WarnerMedia」及「Disney+」，搶佔市場份額；而分析指，隨着這兩大娛樂媒體公司的策略調整，或令Netflix今年流失大量受歡迎內容。



外國市場調查及分析機構Jumpshot指出，Netflix目前的內容中，最受歡迎的前50大熱門劇集，有過半數都是由上述兩公司及NBC 環球（NBCUniversal）等授權提供，至於Netflix原創內容的受歡迎程度，仍與授權內容有不小的差距。



目前已確定迪士尼與Netflix間的內容授權合約於今年到期終止，屆時迪士尼旗下品牌包括漫威影業(Marvel Studios)、盧卡斯影業(Lucasfilm)、彼思動畫(Pixar Animation)等的內容，都陸續會在Netflix下架。另外，迪士尼已確認收購21世紀霍士旗下影視娛樂資產，分析估計對Netflix的影響會陸續擴大。



分析指，最差的情況下，Netflix可能因此流失兩成的內容，須投入巨資加強原創內容來補充。Mediatech Capital Partners分析師Porter Bibb指出，Netflix若要加強原創內容的投資，將不得不建立廣告收入來源，或調高閱價價格，面對壓力不小。



不過，他認為該公司在短期內仍能維持市場優勢，因為有不少主流媒體公司仍然在意向Netflix出售內容所帶來的慣性收入。



Netflix在2018年最後一個美股交易日收報267.66美元，全年計升逾三成。



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