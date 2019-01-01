揸現金好過！呢類股票係本世紀最失敗投資？

對於香港的股票投資者而言，大型銀行股一般而言都是「穩陣嘅收息股」；但對於歐洲的投資者而言，歐洲銀行股卻是毒藥般的存在。有外國媒體參考過去廿年的資料，發現追蹤歐洲主要銀行的STOXX銀行指數在20年內累積跌幅達67.36%。



外媒將這個現象稱為「歐元咀咒」，又指若投資者在過去20年內，平均買入歐元區銀行板塊的股票，截至2018年12月28日，總共有高達98.5%的股票錄得淨虧損；與此同時，若投資者用樣的策略，在過去20年買入美國銀行板塊的股票，則會錄得約五成的利潤。



分析指出，在全球經濟一體化的情況下，金融海嘯對歐美同樣造成衝擊，但歐洲銀行股卻不尋常地跑輸大市，實在難以找到合理的解釋。



事實上，歐元於1999年1月正式面世，當時每歐元可兌換1.18美元；而截至2018年12月28日，每歐元可兌換1.14美元。換言之，在踏入21世紀後，單是持有歐元現金已跑贏歐洲的主要銀行股。

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