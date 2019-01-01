資本主義有危機！美逾半年輕人「想食大鑊飯」

外國傳媒報道，具有國際影響力的民意調查機構蓋洛普(Gallup)公布調查顯示，美國年輕人喜好「社會主義」多於「資本主義」的數字上升！



調查發現，美國介乎18至29歲的年輕人之中，有51%人較喜好「社會主義」；僅45%人較喜好「資本主義」。以後者而言，過去兩年已勁跌12個百分點；相比之下，2010年有68%年輕人表示，較喜好「資本主義」。



就此，有分析警告，美國是時候重新思考「企業存在的目的」及「民主資本主義危機」。



事實上，在過去40年，資本主義為全球帶來巨大財富、收入，以及生產力。不過，隨着2008年金融危機後，各國央行大量放水救經濟，近年產生的結果竟然是富人愈富，窮人續窮，令全球民粹主義萌芽，資本主義出現危機。

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