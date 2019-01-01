勁驚！專家料2019年銀主盤激增10倍

2018年上半年樓市持續升溫，大量住宅銀主盤被消化，不少更以高價沽出，但下半年未見補充盤源，加上市況轉差，交投遂急挫。全年至少錄89宗該類成交，按年大跌約16%。不過紀惠集團行政總裁湯文亮預期，受樓價下跌影響，2019年同類物業供應將會激增10倍。



去年不乏大額豪宅銀主單位成交個案，當中52伙為涉額逾千萬元的成交，佔期間同類成交近6成，2017年比例則僅近4成。



而成交最大額為港島南貝沙灣3期雙號屋，11月以2.32億元登記轉售，以實用面積3,996方呎計算，呎價僅逾58,058元。相比同屋苑另一座以公司股權轉讓售出的洋房，成交呎價約9.6萬元，低出近4成。



該類大價物業做價一般都會比市價低。中半山The Albany一個低層A室，去年初開價9,800萬元，其後大幅減至8,800萬元連車位沽出，重返2017年中水平，以實用面積1,948方呎計算，呎價45,175元。至於西貢溱喬一幢單號屋，年中時僅以5,350萬元售出，呎價18,442元，相比2007年購入價7,600萬元，還要低2,250萬元或約30%。



而去年成交價由300萬至499萬元的中小型銀主盤，錄至少10宗，佔比11%，較2017年有21宗及佔20%，明顯回落52%與9個百分點。



該類物業做價同樣較市價有折讓。沙田第一城48座中層戶，實用面積284方呎，以540萬元售出，呎價約19,014元，較當時市價低約9%。而將軍日出康城領凱9座低層LA室，近月以683萬售出，呎價僅10,119元，料創2018年新低。此外，期間亦有有至少6宗資助房屋成交，成交價介乎130萬至856萬元。



對於銀主收回推出放售的單位成交量減少，紀惠湯文亮認為，此情況會反映存貨賣不出，結果會愈積愈多，故必定要減價才有機會沽出單位，亦即代表樓價會下跌。



湯氏續稱，該類減價物業初期會以豪宅為主，由於部分以一筆過買入單位的內地買家，需要用錢時便會向財務公司借錢，但當未能還款，令物業最終淪為銀主盤。他亦指，今年樓價下跌，該類物業亦會大幅增加。



環亞拍賣董事總經理曾傑俊表示，近月樓市氣氛不佳，買家承接力轉弱，加上該類放盤減少，拖累交投。他指出，樓價下跌，部分買家斷供物業，但銀行及財務公司不會即時收樓，故相信今年中盤源才會顯著增加，而現時市場積存銀主盤有約90至100個。

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