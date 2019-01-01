理財Campus︰護士投資抗逆有法　望翻身住大屋

有沒有想過枕邊人突然離世後，自己的生活會變成怎樣？今次的受訪者林衍彤(Susannah)原從事醫護行業，早年與丈夫開診所打拚天下。可惜某天丈夫突然心臟病發逝世，她痛失家庭支柱之餘，還有兩名兒子要照顧，人生頓時陷入困境。然而，她從未言棄，更下定決心要母兼父職，於是走入保險界努力賺錢，目標要一家人再次「細屋搬大屋」。



Susannah從21歲起任職護士，於私立醫院工作超過十年，見盡大小疾病。她續指出，當年中學畢業就直接入讀護士學院，而從學院畢業後便擔任護士。「父親在我年幼時病逝，所以從小就立志要投身醫護行業，幫助病人。」她表示，當年搵錢比現時容易，九十年代初，即她入職後約4年，月入已達3萬元。



【醉心買樓 一年儲過百萬】

直至2003年沙士，她與醫院一位醫生邂逅，二人瞬間墮入愛河，之後結成夫婦，不久更組成一家四口的溫馨家庭。2004年初，她隨另一半到私人診所工作，及後二人更於2005年自立門戶，丈夫主力診症，而她就在診所訓練新的護士。



由於兩人均是高薪一族，所以他們早就醉心於投資股票及房地產。早於2004年時，就以100萬港元在澳門買入面積過千方呎的大屋，於2006年以約150萬港元易手。2005年初，他們僅以6萬元做首期，買入位於將軍澳的蔚藍灣畔，一個面積750方呎的三房單位，當時售價僅為300萬元，收樓後隨即轉售，扣除稅項等雜費淨賺35萬元。



自住物業方面，2006年他們以約600萬元買入擎天半島一個面積1,200方呎的單位。及後，適逢樓市調整和為小朋友學業着想，他們便搬到九龍塘一個面積約1,700方呎連車位的單位，而售價僅為600萬元，並向銀行承做三成按揭，月供約3萬多元。「即使當時生活富足，有司機又有傭人，但我們都深知經營生意最重要是現金流，因此扣除必要開支後，二人一年儲蓄都有過百萬元。」



【愛炒大藍籌股 嚴守止賺】

原來她早於18歲就選擇「零存整付」的儲蓄計劃，雖然利息只有0.5%，但也是理財的一小步。踏入社會後，她則熱衷於買賣股票，「我只會買入一些穩健的大藍籌，如香港交易所(00388)及建設銀行(00939)等。」在早年，電訊股如中國移動(00941)一度被市場炒高，但當人人賺個不停時，她卻堅守股票升10至15%就一定要止賺離場、忌貪婪的原則，所以在股場上累積了一筆財富。



【丈夫突離世 搬細屋節流】

可惜好景不常，丈夫突然因心臟病發猝死，面對突如其來的不幸，她既痛心又困擾。「想了很久，最終決定給予自己100天的時間走出傷痛，心想如果我也一蹶不振，孩子也難以振作，成頭家就會散！」丈夫離世不久，她就開源節流，大屋搬細屋，經過多次遷居，一家人現於大埔租住一個面積約700方呎的單位。



近兩年樓價高企，她又趁機將手上的物業沽出套現，希望待樓市下跌再入市。「如果我手上有層價值1,000萬元的樓，它會隨經濟不穩而跌價，如跌幾成會損失數百萬元，反之屋租每月數萬元，一年才幾十萬元，你話邊個抵啲？」她指出，未來目標是好好教育兒子，令他們可以感受到自己的愛，另外希望可以增加收入，並且有機會住回面積2,000方呎大屋。



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【炒股維生數年 曾一周賺兩球】

林衍彤的丈夫離世後，開設的診所已不能再經營下去。她表示，當時獲醫護界的好友相助，聘請她重返職場，但幾經深思後，她婉拒了對方，原因是希望可以陪伴兒子成長。

在這數年間，她除了運用儲蓄及套現物業度日外，更以炒股圖利，她笑說：「高峰時期，曾在一星期內了賺200萬元，可說是足夠維持整年開支。」



不過，在兩年前她投身保險業任職保險經紀，並指不想只做一名平傭的打工仔，如果回到醫院是照顧病人，銷售保險卻可以幫更多人接受更好的醫療。「有些人會說保險業低微，要向人推銷，但我希望以身作則，令兒子明白『一勤天下無難事』，我要憑努力，在這個行頭闖出一片天。」



她指出，自己從事醫護界廿年，可以專業的醫療知識幫助投保人，加上身邊有相熟醫生，相對其他保險經紀更具優勢。



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