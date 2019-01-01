新年想有新開始？蓋茨推薦「股神」一條問題

2019年到了，新一年想有新開始？或許參考一下「股神」巴菲特的一句話吧！連他的「老友」、微軟創辦人蓋茨也認為十分有用。



相信有投資經驗的人，都會聽過巴菲特的名字，他亦是全球首3位最有錢的人，惟他從來都不會以金錢去衡量一個人的成就，生活更是慳儉。



那麼，他用甚麼來衡量成功呢？蓋茨透露，成功準則來自一條問題：「你關心的人，他們會以愛來回應你嗎？」蓋茨坦言，這句話提醒了他要以更廣泛的角度去衡量成就。



每年完結前，蓋茨都會為自己過去一年的工作及個人處事做評估，受到「股神」及他的妻子影響，坦言自己的評估與20多歲時剛創立微軟十分不同。他說：「在年輕時，每年的評估是回應一條問題：微軟有否令個人電腦的夢想成真？」



時至今日，他會問：「我有否為家庭投入足夠時間？有否學習足夠的新事物？有否建立新的友誼關係及更深地鞏固已有的關係？」

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