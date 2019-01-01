樓價UPDATES：金獅花園減價近9%後獲承接
樓市跌勢持續，有意沽貨的業主繼續減價吸客，大圍金獅花園1期一房戶，減價近9%後獲上車客承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。
港島區
●鴨脷洲海怡半島19座低層A室，實用面積584方呎，早前一直叫價約920萬元，最後減價100萬元，以820萬元成交，實用呎價14,041元。
●北角維峯低層A室，實用面積485方呎，兩房間隔，減租2,000元，以2.6萬元租出，實用呎租約53.6元。
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九龍區
●西南九龍匯璽2B座中層A室，實用面積374方呎，一房間隔，成每月約1.95萬元租出，實用呎租約52.1元，租金回報率約3厘。
●奧運站海桃灣1座中低層C室，實用面積502方呎，兩房間隔，減租2,500元，成交月租2.35萬元，實用呎租約46.8元。
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新界區
●大圍金獅花園1期E座高層8室，實用面積266方呎，一房間隔，開價460萬元，放盤2個月，減至420萬元獲承接，呎價15,789元。
●馬鞍山中心3座高層F室，實用面積381方呎，兩房間隔，以560萬元易手，實用呎價14,698元。
●馬鞍山新港城A座中層4室，實用面積568方呎，三房間隔，以739萬元易手，實用呎價13,011元。
●屯門兆山苑C座中層8室，實用面積546方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價420萬元，實用呎價7,692元。
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