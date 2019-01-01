中國新車銷量料倒退　外資車企在華減產

日本傳媒報道，2018年11月份中國新車銷量連續5個月減少，料全年銷量將錄得28年來首次倒退。外資車企在華的減產規模亦續漸擴大，繼美國福特汽車和韓國現代汽車後，兩大日本車企日產(NISSAN)及萬事得(Mazda)亦計劃在中國實施減產。



報道指，由2018年12月起至今年3月，日產3間在中國的主要工廠將減產約兩成(約3萬輛左右)，以調整庫存至合理水平；而萬事得亦正考慮最多減產20%，包括縮減中國企業代工生產部分。而較早前，美國福特汽車2018年首11個月的在華銷量減少34%，更有部分工廠開工率不足五成；而通用汽車(GM)的小型車工廠的產量在11月時亦減少四成。



另方面，有部份外國車企的銷售表現相對穩定，暫未有計劃減產，包括日本的本田、豐田汽車及德國的福士汽車。



分析指出，中國的新車銷量下滑，主要是政府為緩解大城市的交通擠塞問題及減少污染，針對汽油車實施嚴格的牌照發放限制；另外，由於2017年底實施小型車減稅引發的搶購潮降溫，亦導致2018年第三季以後的汽車銷量減幅更大。

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