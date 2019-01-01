財經評論：新年伊始聞噩耗　投資前景甚艱辛

金融市場今年首個交易日將於周三(1月2日)開鑼，所謂送舊迎新，投資者或多或少都盼望有個新開始。可惜一開局就傳來經濟凶兆，意頭欠奉之餘，更預示着艱巨的道路仍在後頭。



南韓在元旦日公布，上月出口意外地按年跌1.2%，較市場預期增3.3%大相逕庭；其中，對中國出口大減13.9%，與2017年同期強勁增長14.8%形成鮮明對比。值得留意的是，南韓不少出口至中國的貨品是屬於中間產品，需要在中國完成組裝，再輸出國際。這在在反映貿易戰不單止大幅影響中國，連美國及其他發達國的經濟也開始風雨飄搖。



上述出口數據一向被市場視為全球經濟「晴雨表」，因南韓貨品由汽車到電子產品，每樣也是對外銷售為主，數據奇差顯然是全球前景的警號。總結2018年全年，該國出口增長5.5%，幅度僅為2017年的1/3，而2017年正正是全球主要經濟體罕有地一同實現增長的年份，去年則一同極速轉差，印證這個「晴雨表」實具參考價值。官方最新預期，今年增幅將進一步放緩至3.1%，前景堪憂不言而喻。



另邊廂，最新數據也顯示，作為貿易戰始作俑者的美國總統特朗普開始自食其果，皆因該國上月5大地區的聯儲製造業指數一同下滑，為2016年5月以來首次，反映美國一大經濟支柱已開始不穩，有企業已陷入困局。當中，紐約聯儲銀行明言，雖然仍看好未來6個月前景，惟樂觀程度已略低於去年11月；更有公司埋怨，去年春天原本仍不錯，直到特朗普關稅來襲。



事實上，專注監察環球貸款的世界銀行，在臨近新年的時候也警告，全球經濟即將進入「黑色十年」，恐是上世紀90年代以來，經濟潛在增速最慢的10年，可能對投資者和借款者產生嚴重影響，主因是央行逐步退出「放水」行列，金融市場無秩序波動的可能性亦會隨之增加。



由此可見，中美貿易談判已刻不容緩，倘若再拖下去，只會帶來更難以估計的企業倒閉及失業潮，尤其2月農曆新年後將是重大考驗。新年伊始，除了中美，英國脫歐問題亦是焦點，該國國會將在1月21日前票決脫歐議案。



全球經濟復甦至今畢竟已近十年，為史上較長的擴張周期，2018年特朗普唯恐天下不亂，不顧上世紀30年代大蕭條的歷史，大搞貿易戰及保護主義，環球經濟顯然已後勁不繼。所謂「黃台之瓜，何堪再摘」，但願各國元首能認真吸取歷史教訓，以免經濟陷入人為災難。

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