【國金專題】走過高山低谷　歐元面世20年如南柯一夢

2019年1月1日是歐元面世20周年，儘管期間歐元匯價有起有落，但可以肯定的是採用歐元的國家，由最初11個增加至19個，歐元區經濟規模亦大增72%至11.2萬億歐元(約99.8萬億港元)，奠定其對全球經濟的影響力。



不過，歐元區接連爆發債務危機及經濟持續疲弱，打擊外界對歐元的信心。在剛過去的2018年，歐元匯價累跌4.48%，周二續低見1.1446美元，與20年前面世時每歐元兌約1.14美元比較，幾乎原地踏步。



歐元於1999年1月1日面世，較歐元紙幣及硬幣流通早3年，1999年1月4日星期一正式在匯市登場，數周後兌美元跌穿一算。歐元2000年更曾跌至兌83美仙以下的紀錄低位，但在2008年金融危機前又曾漲至兌1.6美元。



過去10年歐元的經歷更是動盪，拯救債台高築的成員國及歐元區經濟兩度衰退，幾乎令這個貨幣聯盟瓦解。雖然歐洲央行大舉放水下，「歐元夢」得以延續，但已對歐元聲譽構成無可挽回的打擊，歐元佔全球外匯儲備的比率，已較2009年高位大跌近30%。



事實上，經濟狀況及文化各不相同的歐洲國家，放棄自行制定貨幣政策的能力並接受財政限制，以求換取經濟好處。由於歐元國不能透過貨幣貶值來刺激經濟，較理想的情況是各國政府透過放寬監管、減稅及減少開支等來推高生產力，拉近與區內強國的距離。



然而，歐洲經濟改革進度緩慢，財政目標形同虛設。與此同時，競爭力較低的國家如希臘利用歐元融資成本低的好處過度舉債。即使希臘債務危機2009年底爆發後，大部分成員國以至歐盟整體都未有推進必要的改革。



結果是歐元區經濟在全球榮景時增長依然緩慢，而全球經濟放慢時抵禦能力不足。雖然歐洲央行過去十年的非常規貨幣政策為落後形勢的國家爭取更多時間，但成員國對於行長德拉吉多次敦促推行改革幾乎不為所動。法國總統馬克龍所推動的改革，亦因燃油稅激起民忿而遭遇重創。



儘管歐元問題多多，民粹主義又盛行，但沒有任何歐元國顯示出強烈摒棄歐元的意願。據歐盟委員會11月的調查，85%愛爾蘭人、64%葡萄牙人、62%西班牙人及60%希臘人認同歐元對其國家有好處。儘管部分國家的納稅人因支撐歐元區而感到不滿，但70%德國人及69%荷蘭人均稱歐元對其國家有好處。

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