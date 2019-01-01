人幣息吸引啱做定存　專家：下半年入市勝算較大

2018年的離岸人民幣兌港元匯價顯著下跌，當時敍做人民幣定存的市民變相「賺息蝕價」。不過專家預期2019年美元匯價強勢不再，對人民幣走勢樂觀，「人仔」定存依然可視為保本之選。



市民若去年初以等值100萬港元新資金敍做一年期人民幣定存，按當時匯價折合約83.09萬元人民幣及4厘定存息計算，全期利息收入達3.32萬元人民幣，惟因匯價下跌，實際虧蝕1.63%，取回存款時虧損額達1.63萬港元。



值得留意是，雖然2018年初的一年期港元定存息只有1至1.5厘，惟港元資產毋須承受任何匯率風險，若同樣以100萬港元計算，定存到期時可獲1.5萬港元利息，跑贏同期人民幣定期回報。



去年人民幣匯價表現差強人意，惟光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，2019年美元強勢將不及2018年，意味人民幣匯價受壓程度較輕，預期今年人民幣存息維持約3.5厘，足以抵銷匯價貶值的風險，所以人民幣定存有一定防守力，若投資者持有人民幣資金，可以繼續考慮敍做定期。



不過，他相信中美貿易戰及經濟因素將集中在2019年上半年困擾人民幣走勢，若投資者未持有任何人民幣，宜先持有港元或美元資金，待下半年才入市。



投資者學會主席譚紹興亦認為，對人民幣的利好消息或於2019年中出現，例如內地放寬貨幣政策去刺激經濟的效果逐步浮現，有望幫助人民幣匯價反彈。他又說，港股尚未見底，若市民手持一筆閒置資金或持有的人民幣定存即將到期，毋須急於兌換至其他貨幣，不妨選擇三個月以下短年期定存，惟息口最好高於3厘，以抵銷匯價風險。



渣打及恒生銀行(00011)同樣預料外圍環境變得不明朗，今年人民幣將見更多波動，但兩行均對人民幣匯價預期轉好，其中渣打更預測人民幣全年升值3%，兌美元高見6.65，即每百港元兌85元人民幣。恒生則認為人民幣於2019年底維持於6.9水平。

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