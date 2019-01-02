古勝：港股前景未明　忌心急買貨

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，踏入2019年，古勝祝願廣大讀者股運亨通，盆滿缽滿！睇番港股2018年最後半個交易日都算係咁，恒指高開228點後，曾升逾400點高見25,916點，最終升341點報25,845點，國指則升132點報10,124點。



不過，如果全年計數，港股受中美貿易戰打擊、人民幣貶值令市場重估港股價值、美國加息令港美息差擴闊，增加資金外流誘因，以及A股轉弱使南下北水減少等眾多因素影響下，恒指全年累跌4,073點，國指則跌1,584點，結束過去兩年之升勢。



從基本面睇，最打擊市場氣氛的首選中美貿易戰，而相關因素亦已全面反映在經濟數據上。國家統計局公布12月份中國製造業採購經理指數(PMI)降至49.4，較11月回落0.6個百分點，除遜於預期外，最重要係確認失守盛衰分界線50水平，意味着內地製造業有機會進入寒冬期。



有人認為，若然實體經濟進一步轉差，中央必然出手，例如會放鬆銀根、再次定向降準或減息、放寬樓市調控力度等。惟大家要認真考慮的是，即使如此，亦只反映經濟變壞下的「人為」對策。更何況從最近一次人行定向降準的行動可見，中央行動目的皆有特定用途，而非向市場大開水喉，所以對刺激整體股市信心作用有限。



仲有係，所謂的國策查實可以話變就變，大家只要睇睇一八年教育、醫藥、科網及同股不同權股份的下場便可知一二，故此不應對出招抱太大期望。



值得留意的是，雖然話近期美元上升動力減弱，有利人民幣匯率趨穩，但由於預期美國今年還會加息兩次，以及若然環球投資環境進一步轉差，在避險需求持續增加下，美元再度轉強的可能性不容抹殺。故此短期受惠人民幣回穩的板塊如內房及中資航空股，雖然冇話唔炒得，不過應且戰且走，並以小注為上，並且要以快打慢，一見唔對路就即刻埋單計數走人。



正因市場具值博率的炒作主題不多，而內地中央經濟工作會議早前提到將加快5G商用步伐，同時加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設，引發市場對5G的憧憬。2019年既為5G發展大年，板塊隨時成為「資金集中地」，鑊氣夠自然較易炒上。



在中興通訊(00763)、中國鐵塔(00788)、中國通信服務(00552)、長飛光纖(06869)及京信通信(02342)幾隻相關個股中，以中通服近期走勢最靚仔，自去年12月5.7元見底後反覆向上，營造穩定上升通道，走勢利好，值得候低吸納，目標7.1元，止蝕位6.2元。



至於古勝早前已提過的鐵塔，股價高見1.57元後開始回軟，相信要先整固一輪後才有力再衝，留意後市股價跌到落1.35至1.4元值得伺機吸納，目標1.7元，止蝕1.29元。當然，年頭如果港股仲未見大方向，不妨繼續增持現金，等候機會來臨才出手，始終現時處於熊市，通街都係平貨，唔驚無嘢買！

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