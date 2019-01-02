黃國英：先行觀察　防出閘脫腳

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，除夕夜美股的表現相當一般，市場冷淡對待特朗普的貼文並不出奇。可是12月跌得勁，有報道便指平衡基金補倉股票的需求是歷來最大，靜市竟然也沒有大作用。



應升不升，當然要有戒心，不過市況由新聞主導，加上踏入新一年投資者心態不同，還是觀察一個回合之後才算，無謂一出閘就脫腳。恒指在短期上落市之中，同樣無謂輕舉妄動。



另一邊廂，美國國債就應跌不跌，反而值得推敲。畢竟今次加息周期步入尾聲，資金又缺乏明顯出路，回歸這個市場理所當然。一般讀者未必會直接參與美國國債，如果不用槓桿食之無味，用槓桿又只會迷上短炒，遲早出事，其實也不算太合適。



不同市場走勢息息相關，美國國債孳息率更加是一個舉足輕重的宏觀因素，可以用其他途徑去參與。



第一是高息股，這方面絕對可以不假外求，一心在港股選擇便算。因為港股知識型股票可以揀得上手的實在太少，資金惟有停泊在穩健股份，支持力固然強，將來一旦強弱互易，面對的風險也較低，最大瑕疵是從來不便宜，惟有是分段買入揸長線。



第二是外匯，美元好倉仍然是相當擁擠的交易，不過主要是歐元弱。美國長息回落，應該會抑制美元，雖然要賭歐洲有所好轉，但應該有值博率。另一方面，近來日圓交叉盤拆倉，拖低了一度強勢的澳元及紐元，同樣亦值得考慮，趁今次調整再博過。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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