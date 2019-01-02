沈振盈：市場從泡沫回歸現實

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，別矣2018，再戰2019！昂首闊步邁向前，懶理旁人打誑語。十年生死兩茫茫，借來泡沫終須還，十年的股市大牛市終在2018年告終。



十年的量寬，製造超級資產泡沫，將環球經濟推向懸崖邊，這絕對是「人禍」。資產價格上的扭曲，未來數年將逐步地修正。至於所謂新經濟及新科技行業，冒起之初只是因為增長快，但到最後，始終仍是會變回舊經濟。而被高估的價值，最後亦要重回基本；升上了火星的價格，亦正在回歸地球中。



牛市三期的瘋狂升浪，其實只是建基於非理性情緒；人云亦云的樂觀評論，純粹是「國王的新衣」的套路而已。當一切回歸現實之後，才是長線投資者入市的時機。筆者相信，港股在第1季仍處於尋底階段，實不用心急買貨。若然心癢難耐，或許小注抽新股也無傷大雅。



天瑞汽車內飾(06162)本周招股，集資約1億元，周五截止，入場費約2,505元。集團主要是製造重型汽車內飾零部件，大客戶包括比亞迪(01211)及濰柴動力(02338)。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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