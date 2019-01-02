陳錦興：內險股受惠金融改革

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易問題膠着，市場憂慮全球經濟放緩，拖累股市進一步走弱。由於中國近期加快金融改革步伐，包括放寬外資進入金融市場，同時通過銀保監進一步加強對保險行業的監管，令部分投資者擔憂行業利潤增長放緩。早前中國平安保險(02318)錄得九連跌，14天RSI呈現嚴重超賣，由於平保屬於內險龍頭，基本面良好，不妨趁低吸納。



平保於12月14日宣布任命李源祥、謝永林及陳心穎為集團的聯席首席執行官，分別負責個人客戶綜合金融、公司企業金融和金融科技業務，董事長兼首席執行官馬明哲和總經理任匯川將繼續擔任相同的角色和職責。新任命的聯席CEO均來自現有的執委會，不會對集團的整體戰略方針帶來重大改變，同時有助於配合平安目前的「金融+科技」「金融+生態」戰略進行資源整合。



另一方面，集團通過了長期服務計劃議案，將給予核心員工以購買股票的額度作為應付薪酬的組成部分，這類股份需鎖定至參與人在平安退休後才可提取。相信該計劃能為平安在二級市場持續提供資金支持，支撐平安的股價。



平保此前公布，截至去年11月，四家控股子公司原保險合同保費收入共計6,605億人民幣，按年增加19%，增幅居四大上市內險之首。隨着近期集團股價回落，現嚴重超賣，吸引力進一步增加，建議可於68元買入，暫上望78元，跌破62元止蝕。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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