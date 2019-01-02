皮海洲：新股「破發」現象值得借鑑

獨立財經評論員皮海洲中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，2018年已經落下帷幕。回顧去年，無疑是香港股市的IPO大年。數據顯示，以全年計，共有209家公司在港上市，集資總額為2,868億元，奪得去年全球資本市場IPO募資金額的冠軍頭銜。



不過，儘管港交所(00388)勇奪IPO全球桂冠，但港新股的表現卻也堪稱全球最差。去年新上市的港股「破發」率高達80%，其中新股上市首日「破發」的比例也超過了40%。這也意味在破發的新股中，約有一半在上市首日即「破發」。



一方面是IPO勇奪全球桂冠，另一方面港新股上市表現又堪稱全球最差，這在A股市場的投資者看來無疑是一個奇迹。如果是在A股市場，一旦出現新股大面積「破發」現象，那新股發行必然會受阻，IPO進程甚至會被叫停。



故此，在A股市場，為了維持新股發行的順利進行，A股流行「炒新」的習慣，營造「新股不敗」，對於市場對新股的炒作，管理層也基本上是睜一只眼閉一只眼。正因如此，港股這種一邊新股大量「破發」一邊IPO勇奪全球桂冠現象的出現，用A股的眼光看來是不可想像的。



實際上，對於港股新股「破發」現象，確實不宜用A股的眼光來看待。因為A股「炒新」的做法在港股根本行不通，港新股上市後大規模「破發」的表現，也證明了這一點。可以說，這是兩種完全不同的理念。像A股「炒新」，不僅讓IPO得以延續下去，更是極大地放大了二級市場的投資風險，同時也為原始股東解禁後的高位減持創造了條件。因此，「炒新」是A股市場的「毒藥」，A股及廣大投資者深深地為之所害。



港股不僅不「炒新」，而且還通過沽空機制來對新股進行「打壓」，加劇新股「破發」。如在小米集團(01810)上市前夕，港交所發布通告，將小米在上市首日即納入沽空證券名單，允許對小米上市首日進行沽空操作。正因為有了這種沽空機制，所以，即使新股「破發」，但投資者卻不一定蒙受損失，完全可以通過沽空機制來鎖定風險，爭取收益。



因此，「破發」對於A股市場來說，是投資者損失的增加，但對於香港市場來說，則並不一定代表投資者損失的增加；相反，這種「破發」，破掉的是上市公司的形象，上市公司要想不「破發」，就必須讓自己的發行價格盡可能合理一些。



也正因為在香港市場新股破發並不代表投資者損失的增加，所以香港市場的投資者通常都能接受新股「破發」的事實。如此一來，「破發」也就成了香港市場的尋常事，同時並不影響到香港市場的新股發行。



於是在新股不斷的「破發」潮中，港股勇摘2018年全球IPO桂冠，奇迹也因此而出現。也正因如此，對於港新股「破發」現象還真不能用A股的眼光來看待，而香港市場用沽空機制來釋放新股風險的做法，也是值得A股借鑑。

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