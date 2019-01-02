陳政深：京信通信收集待突破

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄中表示，投資市場踏入新一年，相信港股本月會有較明確的走勢。技術上，恒指的10天線跌穿50天線，意味短線走勢轉差，惟指數在25,000至25,300點的支持區亦有不俗的支持力，除非外圍出現廣泛及持續性的大幅度崩盤，否則一時三刻指數亦未必會插穿上述區域。



當然，反過來看，恒指要向上衝出陰霾亦非易事，而外圍的氣氛仍然是負面多於正面，這對大市而言相當不利。



中國經濟數據持續轉壞，固然對港股的氣氛大有影響，但此方面應已大致反映於投資市場中；中美貿易衝突縱未見大幅改善，亦至少無持續轉差，短期內更有機會修補，令市場氣氛轉趨正面。



市場其中一個較大的變數，是美國政府的停擺。由於美國國會會期已結束，一切事宜將留待1月份民主黨主導的新國會決定，這當中便會衍生出不少變數。市場最怕不明朗因素，這自然相對負面。



個別電訊設備股近日走勢不俗，京信通信(02342)過去近兩個月，持續在1.2至1.4元之間徘徊，似有待爆之勢。公司主要從事研究、開發、製造及銷售無線電訊網絡系統設備，公司早前中標中國移動(00941)2018至2019年光纖分布系統集中採購項目，說明其技術水平具一定競爭力。



中央經濟工作會議表明，未來須加快5G商用步伐，令板塊獲資金流入，相較而言，京信仍未突破，投資者可先入一注，待升穿1.4元的阻力區再行加注，以1.22元作止蝕參考，應有一定值博率。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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