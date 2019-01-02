袁沛儀：避險需求持續　利日圓瑞郎

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，長假期終於結束，料市場復市後各幣去向漸見明顯。美國就業市場近期保持強勁，料本周公布的失業率及非農就業職位數據與前值相若，對美元影響有限。然而，美匯指數目前貼近保力加通道底，料下行空間有限，100天線96為短線支持。



相對下，歐元技術上貼近保力加通道頂，料短線重返1.1350。英鎊多項技術指標只呈中性，投資者均觀望英國下議院於月尾舉行的脫歐草案表決會議結果，估計此前英鎊只在50天線1.2790附近窄幅上落。



全球股市未見利好因素下繼續偏軟，料支持避險資產進一步轉強，估計美元兌日圓下試108.10，美元兌瑞郎下試0.9750。然而，金價上試1,300美元，料利好澳元小幅上試0.7150。奶價仍然偏軟下，估計紐元下試0.6620。



其他商品走勢各異，油價未能擺脫弱勢下，繼續在45美元附近橫行，料美元兌加元穩步上試2017年5月高位1.3780。至於本港，短期港元拆息追上，料美元兌港元重返50天線7.8270。

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