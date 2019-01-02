【名家筆陣】吳小平：拆解投資報告的盲點

內地網絡上，正熱炒一份著名投行中金公司首席策略分析員的年度十大預測。表面來看，與年終結果確實有較大出入。因此，很多輿論興奮地認為，知名投行預測太不靠譜，專業水平應大加鞭撻。進而有激烈輿論，批評投行的研究對社會誤導太大，應該為大批小散股民的金錢損失負責。



第一，僅就年終結果看年初預測質量，思路太簡單了；第二，筆者也認識這位中金策略分析師，前同事，他的專業水準很讚，網絡誤解而已。



投行定期寫策略報告，相當於工廠不斷生產觀點。在十幾年前的古典年代，觀點流轉是通過銷售經理通過電話、電郵發送給交易客戶的。如果客戶有興趣就某個問題和數據，需要與策略作者深入交流，則銷售經理安排研究員與客戶單一交流。



在這個過程中，觀點的正反對錯其實並不是最重要的，最有價值的是訊息充分交流。一般而言，賣方（投行）研究，無論是宏觀還是策略，會做得較為廣泛而翔實，而買方（基金）研究則做得較為實戰而垂直。前者，要照顧到所有專業客戶，必須俯視整個社會，甚至全球經濟，因此立意較為宏闊。後者，只關心自己的倉位和重心，肯定是傾向於精準布局。



在這個交流過程中，雙方可就不同的訊息、思路和邏輯做充分碰撞。賣方試圖說服買方跟隨，買方則給予力度不同的反擊或挑戰。在「對戰」過程中，近期、中期的布局將逐步呈現。這才是專業機構的交流方式。而且，由於這種交流是一對一，最重要的是把最新訊息、判斷和變化，做及時雙向溝通，這才是核心價值。



市場瞬息萬變，交易錯綜複雜，文字是死的，人是活的。交易市場裏，誰還會緊抓住某句策略的只言片語頑固不變，誰還會糾纏於某個標題而遲疑不決？那必將被淘汰。



可惜，古典年代過去，訊息超限時代到來。現在的投資諮詢滿天飛，人人都懂一點皮毛，幾十萬自媒體生產各種奪人眼球、斷章取義的財經觀點，要麼語不驚人死不休，要麼根本沒有數據或分析體系支持，當然會造成持續不斷的重大財經輿論誤導。



再說一次，這次網傳的中金2018十大判斷基礎，很大程度上建立在過往訊息上。而2018年內發生的很多大事，如關稅戰、油價大起落、歐盟分裂潮、加密貨幣崩盤，能猜到一個就是大羅金仙！這些事件，一旦在年內發生，很多年初的策略判斷就須立刻調整甚至反轉，無論是賣方或買方，皆須如此。怎麼還有人雙眼緊閉，秉持年初的一句話靜止不動的坐等年終帶來呢？如果有這樣的佛系人士，千萬不能管錢，最好去從事鑽石行業，因為鑽石恒久遠，一顆永流傳。



寫此文，並非為前投行老友站台，而是提醒廣大財經讀者，千萬不要被某些流傳出來的研究報告所迷惑，你哪裏知道這些公開文字的時效性？你哪裏知道有了甚麼最新變化？投資，簡單兩個字，在高度訊息化時代，其實是更專業、更艱難的事情，不是在上班時擺弄手機，或翻翻微信就可決勝千里之外的。



吳小平

資深金融人士，曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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