鄔必偉：「軟件即服務」極具前景

富途證券國際(香港)鄔必偉在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，最近港交所(00388)又將迎來一個特別的創業公司，那就是微信的第三方服務商──微盟(02013)。這家公司也是繼有贊和拼多多後，第三家上市的基於微信生態的科技公司，而他的創始人是八五後企業家孫濤勇。



微盟到底是做甚麼的呢？簡單講，就是為各類微信上的商家提供雲端商業和數字營銷解決方案的公司，是一家典型的To B(面向企業客戶)公司，是基於微信生態提供SaaS產品的公司。



那SaaS到底是甚麼？SaaS是Software-as-a-Service(軟件即服務)的簡稱，廠商將應用軟件統一部署在自己的服務器上，客戶可根據自己實際需求，通過互聯網向廠商訂購所需的應用軟件服務，按訂購的服務多少和時間長短向廠商支付費用，並通過互聯網獲得廠商提供的服務。



用戶不用再購買軟件，而改用向提供商租用基於Web的軟件，來管理企業經營活動，且毋須對軟件進行維護，服務提供商會全權管理和維護軟件，軟件廠商在向客戶提供互聯網應用的同時，也提供軟件的離線操作和本地數據存儲，讓用戶隨時隨地都可以使用其訂購的軟件和服務。



微盟是提供To B業務的公司，而之前大多數公司都是提供To C(面向消費者)業務的公司，基於提供服務對象的不同，所以，提供To B業務的公司往往會顯得比提供To C業務的公司要低調。但是，To B業務的特性就決定了其進入門檻高，而利潤穩定性也高，一旦形成競爭優勢之後，後來者翻盤的機會極小。而且，SaaS業務，作為一種基於雲計算之下的最先進的軟件服務，是有非常大的前景。

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