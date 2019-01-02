香港基金淨銷售額2018年首10月跌93%

香港投資基金公會基金銷售調查顯示，在2018年首10個月，零售基金淨銷售額較2017年同期的101億元美元(下同)下跌93%。基金總銷售額801億元，按年微升2%；總贖回則較2017年同期增加16%至794億元。減去贖回額，零售基金僅錄得6.9億元的淨流入。



展望2019年，基金公會指不確定因素繼續籠罩市場，中美貿易摩擦、美國加息步伐、歐日等主要市場的貨幣政策、全球經濟增長預期放緩、英國脫歐如何落實，以至其他地緣政治風險，將為投資市場帶來很多不確定性及增加波幅。投資者風險胃納可能偏低，但公會相信基金業能為投資者提供不同投資產品或方案，有助他們在經濟下行及複雜的環球投資環境下，按着風險可控的原則去把握機會。



調查顯示，直至去年9月，平衡基金每月均錄得淨申購。但10月的銷情逆轉，當月錄得11億美元的淨贖回。債券基金則由2018年年頭開始持續錄得淨贖回；直至第三季末，投資者似乎對債券基金重拾興趣，9月及10月份錄得淨流入，分別為2.4億美元及3.92億美元。



雖然銷情於第三季末有所改善，債券基金在2018年首十月總體仍錄得淨流出，為61億美元。股票基金的淨流出較少，有19億美元。平衡基金銷情最好，2018年頭十個月的淨流入達78億美元。

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