美國科技龍頭換位　微軟市值近7800億美元奪冠

外媒報道，2018年全年股市動盪，美國科技股市值出現變化，微軟去年底成功守住龍頭寶座，股價收報101.57美元，市值達到7,798億美元，高於蘋果公司(市值7,491億美元)和亞馬遜(市值7,344億美元)。這是微軟自2002年以來，首次以美股市值最高的上市公司的身分結束一年的表現。



曾經，微軟是全球第一大市值公司。早在1999年，微軟就創造了6,205.8億美元的市值歷史紀錄。那時，Google才剛剛起步，亞馬遜也還只是一個單純的電商公司。



2010年，蘋果公司的市值首次超過了微軟，當時微軟正艱難應對個人電腦需求放緩的問題，而蘋果風頭正盛，iPhone等智能手機出現爆炸性增長。在2014年微軟任命納德拉為行政總裁，成功將公司逐漸轉型，開拓雲計算、開源軟件和跨平台服務等更多元的業務領域，同時公司市值也水漲船高。

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