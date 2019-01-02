調查指25歲後社交圈子漸收窄　三招教你識新朋友

俗語有云「識人好過識字」，若想成功致富，擴闊社交圈子必然是關鍵因素之一。不過，隨着年紀漸大，生活轉變可能會影響現有的朋友圈子，而且成年人普遍較年青人更難識新朋友。以下將提供三招助你更容易結交新朋友。



外媒報道，德國馬克斯普朗克協會一項調查訪問了17.7萬人，發現他們的社交圈子擴展到25歲左右，就會開始收窄。此外，美國一項全國性調查發現，每個人的密友數目，已經由1985年的三位，降至2004年的兩名。時至今日，你不妨問問自己有多少位密友，數目可能更少。



誠然，結識朋友不是靠運氣或機會，而是需要一個過程。你也不用等待緣份到了，才去識朋友，反之，以下三個關鍵因素將有助推動你擴闊社交圈子。



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【1、留意常規活動】共同的興趣有助維繫友誼，結識朋友有時未必在於特別的場合，反而在於看似很無聊的常規活動。當你重覆地與同一人進行互動和交流，彼此間的友誼或許不知不覺就出現。故此，你可以想想一些定期與人接觸的活動或機會，尋找每天或每周都出現相同核心人物的活動，例如跑步、興趣班等。



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【2、多介紹自己】與新朋友聊天時，每當被問到關於工作或其他個人事情時，或多或少會讓你感到尷尬，但如果避而不答，對方同樣會感到失望。因此，你可以嘗試更放膽地分享自己的生活及工作細節，但別忘記也要聆聽別人，為整個對話建立友誼的基礎。



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【3、主動開口】在結交新朋友時，你不應假設別人很忙碌，害怕被拒絕。相反，要抱住別人都喜歡你的心態，主動打招呼。一句簡單的問候、讚美，或者是時事話題，都能夠打開對話的機會。

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