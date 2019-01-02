新加坡油企清盤　港星十銀行30億貸款凍過水

油價急跌衝擊石油相關企業經營環境，影響蔓延到香港銀行！油企海岸石油(Coastal Oil)系內新加坡公司申請自動清盤，星展銀行(香港)及渣打銀行(香港)已相繼入稟香港高等法院追討涉及的貸款。消息指，事件牽涉星港兩地至少十家銀行，總金額約30億港元。有香港銀行更隨即全面清查油企客戶及相關貸款，擔憂「火燒連環船」！



海岸石油控股是以新加坡為基地的石油企業，集團系內的Coastal Oil Singapore Pte. Ltd.主要業務為船舶燃油供應和石油貿易。市場上月中旬傳出Coastal Oil Singapore清盤消息，根據新加坡會計與企業管理局(ACRA)資料，該公司現已進入自動清盤程序。



同時，在香港這邊，亦相繼爆出涉及該公司債務的官司。先是星展銀行(香港)於上月21日入稟香港高等法院，向作為Coastal Oil Singapore擔保人的海岸石油(香港)等，追還逾3,007萬美元(約2.34億港元)貸款及相關利息。



渣打銀行(香港)隨後於24日亦入稟高院，向為Coastal Oil Singapore及海岸石油(香港)作擔保的集團主要股東楊永星，追討逾1,573萬美元(約1.22億港元)貸款及相關利息。



星展香港回覆東網查詢時表示對事件不予置評，渣打香港則至截稿前仍未有回覆。



目前已曝光的兩宗銀行追債官司涉款4,580萬美元，但香港銀行界消息透露，今次事件涉及總貸款金額近3.5億美元(約27億港元)。當中，新加坡資金背景的銀行總共佔近六成貸款金額，其中受創最深的並非星展香港或渣打香港，另有個別銀行面對的違約金額甚至可能高達1.2億美元(約9.36億港元)。



至於其他受牽連銀行，包括英資、法資及中資銀行，正積極處理抵押品等「追數」行動。據了解，部分債權人已於上月28日舉行聯席會議，商討企業清盤及追討問題。



與此同時，銀行界高度關注事件，全面提高對石油企業的警戒。有銀行即使與海岸石油沒有業務往來，企業銀行部亦需要清查其他石油企業，以及與油企有業務往來的企業貸款情況，以免出現連鎖效應。



近年國際石油價格波動，有較審慎的銀行早已加強管理油企貸款風險，包括2016年起設定總貸款上限，不准油企貸款出現淨增長等。



然而，消息人士指出，油價在2018年第四季急跌四成，油企經營環境更見困難，但個別銀行做法過於進取，可能有違審慎風險管理原則，例如在未能確認足夠的抵押品情況下，仍容許企業提取貸款。



根據香港金融管理局數據，截至2018年9月底的香港銀行業壞帳比率為0.6%。銀行家解釋，若企業清盤，銀行或需即時將相關貸款列為壞帳，毋須再等3個月的拖欠期，今次事件或最快於2018年底的銀行業壞帳比率中反映，亦會直接影響銀行盈利表現。



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