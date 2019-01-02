【市前重點睇】美匯企96.0　圓匯見109

●美匯指數隔夜急劇波動，一度跌穿96關，低見95.64後即抽升至96.3，亞洲市企96.0水平，港匯低見7.833，離岸人民幣(CNH)升至6.867，圓匯升穿110，高見109.62，歐元企1.1467，英鎊於1.274水平上落。金價企1,281美元。紐油反覆企45.78美元。道指期貨升逾百點。



●美國總統特朗普邀請國會兩黨領導人周三(2日)前往白宮參加關於邊境安全簡報會，並向眾議院民主黨領袖佩洛西暗示自己希望「達成協議」，以結束政府停運狀態。



●特朗普預測2019年將有大量貿易協議達成，美國將擁有巨大財富。據報，他在與習近平互致中美建交40周年賀信中稱，發展合作和建設性的中美關係是他個人的優先事項。



-傳中國已尋求與印度進行有關地區自由貿易協定的談判。



-美國12月份五大地區聯儲製造業指數自2016年5月以來首次全部下滑，顯示貿易戰衝擊美國重要經濟支柱製造業。



●美國科技龍頭換位，微軟市值近7,800億美元奪冠。 https://bit.ly/2QdiRWw



●美國聯儲委員普遍預期今年繼續加息，但加幅及速度未有定案。今年4名因輪換而取得投票權的地區聯儲銀行行長，大部分均曾暗示支持進一步加息。



-高盛下調2019年上半年美國經濟增長預測，並進一步調低聯儲局加息預期。



●南韓公布2018年12月出口按年下跌1.2%，經濟學家原先預計的上升2.5至3.3%。



●【國金專題】走過高山低谷，歐元面世20年如南柯一夢。 https://bit.ly/2QhKPR1



●中國人大授權國務院提前下達1.39萬億元人民幣2019年地方政府新增債務限額。



●貴州茅台全年多賺25%至340億元人民幣。 https://bit.ly/2F35W7p



●新加坡油企清盤，港星十銀行30億貸款凍過水。 https://bit.ly/2rZpcLA



●專家料2019年銀主盤激增10倍。 https://bit.ly/2AmGVAX



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