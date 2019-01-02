美國五大地區聯儲製造業指數12月集體惡化

12月達拉斯聯儲製造業指數意外收縮，從11月的17.6降至-5.1的兩年低點，並創出2013年以來最大降幅。達拉斯聯儲數據包含德克薩斯州、路易斯安那州北部和新墨西哥州南部的產油區。



油價目前已從10月觸及的近4年高點下跌約40%。達拉斯聯儲報告顯示，超過20%製造商展望惡化。



此前，紐約、費城、列治文和堪薩斯城聯儲公布的製造業指數也呈現疲軟態勢。換言之，五項地區聯儲製造業指數自2016年5月以來首次全部下滑，反映美國一大經濟支柱已經開始動搖。其中，列治文聯儲製造業指數更創下25年來最大環比下降點數。



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