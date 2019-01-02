【即市分析】後市部署要睇實兩隻指標股

東方產經專欄作家Handsome哥：2018年尾最後半個交易日港股都算係咁，乾升三百幾點，資金主要炒中美元首通電話，「侵侵」又出口術話貿易談判取得重大進展。但若然結果不如人意，市場之後仲信唔信佢又係另一回事。



今日係2019年第1個交易日，大戶散戶應該要「回魂」，北水亦會恢復。觀乎2018年尾段市場氣氛反覆偏淡，除非中美貿易戰真係有重大轉機而非純吹水，否則港股2019年首季表現尚未許樂觀。



講真，美股三大指數近幾月已先後發出技術性熊市訊號，縱使港股叫做早美股一步跌定先，但若然2019年係美股大冧市之年，咁港股反彈亦自然會受到限制。



策略上，大家不妨視權重股騰訊控股(00700)及香港交易所(00388)作為後市指標股，主因前者佔恒指比重最大，所謂「得騰訊者得天下」，後者則與市場氣氛敏感度高，可作為市況氣氣的「探熱針」！除非上述兩股在2019年初能反覆揚升，且愈戰愈勇，否則部署時都係建議繼續「以守代攻」最穩陣！

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