恒指瀉至25200水平
2019年01月02日 09:20
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恒指急瀉逾500點，至25,200點水平，五大重磅股挫逾1至2%。
【09:41】 恒指跌幅擴至逾200點 五大重磅股均挫逾1%
恒指低開後，目前跌幅擴大至逾200點，跌234點或0.91%，報25,611點；國指跌109點或1.08%，報10,016點。主板成交暫逾50億港元。
五大重磅股均挫逾1%。
【09:20】【港股開市】恒指低開21點
港股於2019年首個交易日低開21點或0.08%，恒生指數報25,824點；國指亦跌53點或0.53%，報10,070點。
重磅股中，中移跌1.3%；騰訊升0.3%，報315元；港交所升0.8%；滙控及友邦暫無升跌。
內銀股偏軟，建行、工行及交行普遍下跌0.3至0.4%。
地產股做好，信置領漲1.4%。
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