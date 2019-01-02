恒指瀉至25200水平

恒指急瀉逾500點，至25,200點水平，五大重磅股挫逾1至2%。





【09:41】 恒指跌幅擴至逾200點 五大重磅股均挫逾1%

恒指低開後，目前跌幅擴大至逾200點，跌234點或0.91%，報25,611點；國指跌109點或1.08%，報10,016點。主板成交暫逾50億港元。



五大重磅股均挫逾1%。



【09:20】【港股開市】恒指低開21點

港股於2019年首個交易日低開21點或0.08%，恒生指數報25,824點；國指亦跌53點或0.53%，報10,070點。



重磅股中，中移跌1.3%；騰訊升0.3%，報315元；港交所升0.8%；滙控及友邦暫無升跌。



內銀股偏軟，建行、工行及交行普遍下跌0.3至0.4%。



地產股做好，信置領漲1.4%。

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