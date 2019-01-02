A股快報：釀酒股領漲　金融偏軟

滬綜指倒跌9點或0.38%，報2,484點；深成指跌21點或0.3%，報7,218點；滬深300指跌9點或0.32%，報3,000點；創業板指跌8點或0.71%，報1,241點。



板塊方面，釀酒、環保及次新股升逾1%；物資外貿、水泥、建築建材股穩升。至於醫療器械股跌逾1%；生物製藥、金融、煤炭及家具股偏軟。





【09:26】A股快報：茅台高開3% 樂視網漲停

內地三大指數於2019年首個交易日高開，滬綜指高開3點或0.16%，報2,497點；深成指高開19點或0.27%，報7,259點；滬深300指高開6點或0.21%，報3,017點；創業板指高開0.1點或0.01%，報1,250點。



板塊方面，釀酒股升逾2%；次新股升逾1%；物資外貿、環保、摩托車、家電、水泥及金融股向好。醫療器械、紡織機械、玻璃及煤炭股下跌。



貴州茅台升3.38%，公司預計2018年利潤躍增25%，並預計2019年營收增長14%。



樂視網漲停，恒大健康與賈躍亭控制的法拉第未來(FF)達成重組協議。



王府井集團和北京首旅酒店董事長劉毅因病離世，兩股持平。



TCL升0.41%，公司預計2018年淨利潤將按年增長最多35%。



紫金礦業跌1.5%，公司擬公開增發不超過80億元人民幣(下同)的A股，用於對Nevsun的收購交易。



中國銀行間市場交易商協會警告永泰能源，暫停相關業務1年，該股開市持平。



蘇寧易購升1.93%，公司計劃回購不超過10億元的股票。



康美藥業因涉嫌信息披露違法違規被證監會立案調查，該股開市跌停。



同方股份升7.19%，清華控股擬向中核資本轉讓所持該公司全部股票。



海航科技跌0.36%，方正富邦基金擬減持公司股份不超過6.68%。



葛洲壩持平，其子公司擬投資建設15.4億美元巴基斯坦水電站項目。



興業證券跌2.15%，公司對長生股票質押等業務計提資產減值準備6.513億元。



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